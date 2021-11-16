С коррупционеров России собираются взыскать 52 миллиарда рублей

Прокуроры в России в период с января по сентябрь 2021 года отправили в суды более 3 тыс. исков на изъятие у коррупционеров более 52 млрд рублей. Об этом на правительственном часу в Госдуме » target=«_blank»>сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Из общей суммы взыскания почти 35 млрд рублей — по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы», — отметил Краснов.

Ранее Совет Федерации России в ходе заседания 10 ноября одобрил закон о перечислении конфискованных средств в Пенсионный фонд России (ПФР). Бюджет ПФР пополнят изъятые деньги, полученные при совершении коррупционных преступлений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного по результатам коррупционных правонарушений.