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С коррупционеров России собираются взыскать 52 миллиарда рублей

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Прокуроры в России в период с января по сентябрь 2021 года отправили в суды более 3 тыс. исков на изъятие у коррупционеров более 52 млрд рублей. Об этом на правительственном часу в Госдуме » target=«_blank»>сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Из общей суммы взыскания почти 35 млрд рублей — по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы», — отметил Краснов.

Ранее Совет Федерации России в ходе заседания 10 ноября одобрил закон о перечислении конфискованных средств в Пенсионный фонд России (ПФР). Бюджет ПФР пополнят изъятые деньги, полученные при совершении коррупционных преступлений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного по результатам коррупционных правонарушений.

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