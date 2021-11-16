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«Оператор ГТС Украины» заявил, что страна вскоре лишится реверса газа

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Depositphotos

«Оператор ГТС Украины» заявил, что страна лишится реверса газа после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, несколько городов, находящихся поблизости с границей России, лишатся газоснабжения в принципе.

«В результате [запуска «Северного потока — 2» — «Газета.Ru»] пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится», — заявили в компании.

В сообщении «Оператора ГТС Украины» указано, что страна потеряет значительный доход от запуска «Северного потока — 2».

«Каждый запуск газопровода «Газпрома» в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск «Северного потока — 2» приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа», — указано в сообщении.

Ранее цена фьючерсов на газ в Европе увеличилась до $960 за тысячу кубов.

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