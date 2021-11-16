Россия с декабря возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, теперь из Москвы в Дакку будут летать два рейса в неделю. Трижды в неделю рейсы будут отправляться из российской столицы в Улан-Батор, также с частотой один раз в неделю в Монголию можно будет вылететь из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска.

С Бразилией возобновляются полеты по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро (2 рейса в неделю); из Москвы в Сан-Хосе, в Коста-Рику можно будет отправиться дважды в неделю. С Аргентиной возобновляется авиасообщение по маршруту Москва — Буэнос-Айрес с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, с 12 декабря Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки с частотой две пары поездов в сутки.

9 ноября сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Норвегией и еще семью странами.