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Большинство российских туристов против поездок по QR-кодам

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Почти 75% туристов могут отказаться от перелетов и путешествий, если QR-коды станут обязательными и безальтернативными. Ради путешествий готовы сделать прививку лишь 4% россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Большинство туристов собираются отменить свои планы и отказаться от поездок и покупки путевок, если для этого в обязательном порядке потребуется QR-код и не будет альтернативы в виде отрицательного ПЦР-теста. Поэтому они подготовят свой отпуск так, чтобы не сталкиваться с QR-кодами.

Еще 10% собираются отложить свои планы до второй половины 2022 года, или до тех пор, пока QR-коды не будут отменены. 12% не видят никаких проблем, так как они недавно вакцинировались или переболели.

Те россияне, которые высказались за отдых без QR-кодов предпочтут походы, поездки на дачу, путешествия на автомобиле, проживание в частном секторе и другие возможные варианты.

Ранее правительство Крыма отменило требование о необходимости предоставления QR-кодов и ПЦР-тестов во время заселения в местные отели.

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