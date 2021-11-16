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Каждый пятый клиент МФО в России оказался самозанятым или предпринимателем

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Среди заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в 2021 году стало больше самозанятых и тех, кто занимается предпринимательством. Также выросли и доходы заемщиков. Об этом указывается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

Подавляющее число заемщиков МФО – наемные сотрудники, но их доля от общего числа клиентов сократилась за год почти на 4 п.п. – с 73,7% до 69,8%. При этом увеличилась доля самозанятых, учредителей фирм и индивидуальных предпринимателей. Совокупная доля этой категории заемщиков в третьем квартале 2021 года достигла 19,5%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 15,4%.

Также увеличились доходы заемщиков. Если в третьем квартале 2020 года заемщик МФО зарабатывал в среднем 44,6 тыс. рублей в месяц, то уже за аналогичный период этого года – 50,2 тыс. рублей, что в целом сопоставимо со средней зарплатой по стране (по данным Росстата в августе 2021 года она составила 52,4 тыс. руб.).

У клиента МФО обычно бывает еще один открытый кредит или заем. Средняя сумма займа составляет около 8 тыс. рублей и чаще всего эти деньги тратятся на недорогие покупки, бытовые расходы или продукты.

Ранее МФО составили портрет типичного российского заемщика. Оказалось, что среднестатистический заемщик российских микрофинансовых организаций является городским жителем до 35 лет, работает в сфере услуг или розничной торговли и получает зарплату до 50 тыс. рублей.

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