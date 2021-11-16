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Власти разработали новый вариант ограничений для банков на выдачу кредитов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Государственной думе в ходе обсуждения поправок к законодательству, приняли решение отказать Центральному банку в праве вводить прямые ограничения по ссудам для 13 системно значимых банков, сообщает телеканал «РБК».

Законопроект о прямых количественных ограничениях был принят в первом чтении в Госдуме 21 октября.

«Прямые количественные ограничения могут быть дифференцированными в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым», — указано в законопроекте.

При этом во время обсуждения во втором чтении, члены комитета Госдумы по финансовому рынку предложили исключить социально значимые банки из программы прямых ограничений.

Ранее стало известно, что Банк России ограничит возможности банков давать рассрочку на покупки в магазинах.

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