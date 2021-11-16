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WSJ: прокуратура штата Огайо подала иск против Meta на $100 млрд

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Depositphotos

Прокуратура американского штата Огайо подала иск против компании Meta (ранее Facebook) на $100 млрд из-за алгоритмов ее работы в отношении детей, сообщает газета Wall Street Journal.

Иск был подан от имени пенсионной системы штата и некоторых инвесторов Meta.

«Facebook утверждал, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но в действительности он ради собственной выгоды плодил страдания и разобщал [пользователей — «Газета.Ru»]», — заявил генеральный прокурор Огайо Дейв Йотс.

Согласно исковому заявлению, с 29 апреля по 21 октября 2021 года руководство Meta нарушило федеральное законодательство. Кроме возмещения ущерба, оцененного в $100 млрд, истцы требует от компании не вводить в заблуждение собственных инвесторов в будущем.

Ранее наставник волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал, почему подал иск против Facebook на 150 млн рублей.

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