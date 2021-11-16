Юрист Благовещенская допустила арест квартиры при сумме долга в несколько тысяч рублей

Как рассказали эксперты РИА Новости, в России могут наложить арест на квартиру даже при незначительном долге. Это возможно, если с гражданина больше нечего взыскать.

Арест квартиры происходит, когда другие способы погашения задолженности исключены, указала Юрист Ольга Благовещенская. Это становится возможным, если у гражданина не остается доходов, автомобиля, банковских вкладов и прочего.

Юрист отметила, что арест квартиры не предполагает выселение жильцов, а накладывает запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Такие санкции длятся до тех пор, пока долг не погасят. Если это не происходит за установленное время, то тогда недвижимость могут изъять и продать на торгах. Ранее взыскать у должника единственное жилье можно было только в случае непогашенной ипотеки по нему, напомнил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

В 2021 году был первый прецедент, когда на торгах продали единственное жилье физлица-банкрота. Его двухуровневую пятикомнатную квартиру продали, часть денег пошло на погашение долга, на другую часть — ему купили однокомнатную квартиру.