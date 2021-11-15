«Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» допущены к сертификации «Северного потока — 2»

Немецкий регулятор подтвердил привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации «Северного потока — 2», следует из сообщения пресс-службы.

Прим это уточняется, что компании не будут иметь права вето.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее стало известно, что участие в сертификации оператора проекта «Северный поток — 2» примет компания «Нафтогаз Украины». По словам ее главы Юрия Витренко, компания намерена привести аргументы в пользу того, что «Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству».