Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Башкирии начал курсировать «Хогвартс-экспресс» из Стерлитамака... 23:44
Карпин: на матч с Хорватией я бы выпустил другой состав 23:40
На Украине вакцинировавшимся выплатят по тысяче гривен 23:40
Карпин рассказал о разговоре с Кудряшовым после автогола в матче... 23:27
Захарова шуткой ответила на заявление Зеленского про покупку угля в ДНР 23:27
Россиянка за год стала командиром воздушного судна 23:23
Пентагон заявил о скоплении российских войск у границы с Украиной 23:20
Глава МИД Украины заявил, что указ Путина по Донбассу противоречит Минским... 23:10
Карпин: в игре с Хорватией я почувствовал разочарование от команды 23:09
В Госдепе считают, что говорить о более стабильных отношениях с Россией... 23:08

«Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» допущены к сертификации «Северного потока — 2»

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Немецкий регулятор подтвердил привлечение «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» к сертификации «Северного потока — 2», следует из сообщения пресс-службы.

Прим это уточняется, что компании не будут иметь права вето.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее стало известно, что участие в сертификации оператора проекта «Северный поток — 2» примет компания «Нафтогаз Украины». По словам ее главы Юрия Витренко, компания намерена привести аргументы в пользу того, что «Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть