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Путин поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к госзакупкам

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству в месячный срок принять меры для допуска на российский рынок товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», — написано в документе.

Президент также поручил оказать гуманитарную поддержку населению некоторых районов самопровозглашенных республик. Решение было принято для обеспечения прав и свобод человека и гражданина, оказания помощи населению самопровозглашенных республик Донбасса в условиях продолжающейся экономической блокады, а также ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что для присоединения Донбасса к России необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года.

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