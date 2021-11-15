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Какие страны открыты для российских туристов. Инфографика

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Наиболее лояльными странами для въездного туризма из России оказались Доминикана, Мексика и Коста-Рика. Об этом свидетельствуют актуальные данные Ростуризма и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для въезда во все эти три латиноамериканские страны не нужно предъявлять сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, сдавать ПЦР-тест или проходить карантин. Доминикана, Мексика и Коста-Рика оказались единственными «свободными» для туристов странами дальнего зарубежья. Кроме того, аналогичные правила для россиян действуют в Абхазии и Южной Осетии.

Сложнее всего туристам из России попасть в Барбадос, Чили, Катар, Камбоджу, Оман и Азербайджан. Для въезда туда потребуется и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов, и сертификат о вакцинации от COVID-19.

Подробнее о том, на каких условиях россияне могут отправиться в путешествия по миру в пандемию, какие страны закрыты полностью, а где нужно соблюдать карантин — в инфографике «Газеты.Ru».

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