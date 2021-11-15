Сладость из Татарстана стала народным вкусом России

Татарское национальное лакомство чак-чак победило в народном голосовании конкурса «Вкусы России». Об этом в Instagram написал глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Наш чак-чак победил в народном голосовании «Вкусы России»», — сообщил Минниханов.

Чак-чак стал победителем народного голосования в номинации «Нас выбирают». Из Татарстана на конкурс поступило всего 17 различных блюд и угощений, среди которых грудка утиная вяленая по-татарски, татарский чай, сыр из козьего молока, татарский молочный напиток каймак и другие.

Чак-чак – излюбленная восточная сладость в кухне тюркских народов – Татарстана, Башкирии, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, активно занимавшихся пчеловодством и сельским хозяйством. Название блюда связано с именем духа Чакчак — ее имя обычно переводят как «росинка».

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