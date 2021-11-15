Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава ЦБ Набиуллина рассказала, что угрожает благополучию россиян 13:05
В Кремле выразили надежду, что Минск не приостановит транзит газа в Европу 13:03
Мигранты подошли к погранпереходу «Брузги» 13:03
Россияне потратили 33,3 млрд рублей на распродаже AliExpress 13:02
Пострадавшему на съемках «Раста» мужчине удалили часть руки 13:00
Адвокат назвал причину объявления в розыск основателя «Медиазоны»... 13:00
Мужчину, не платившего по ипотеке 23 года, выселили из дома 13:00
Олимпийскую чемпионку по гимнастике ограбили в аэропорту 12:59
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова объявили в розыск 12:56
Экс-игрок сборной Хорватии заявил, что игра «отомстила» российской команде 12:54

Песков: «Северный поток — 2» не приведет к снижению транзита газа через Белоруссию

close
100%
nord-stream2.com

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не означает снижения транзита газа через Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля сказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Нет, не означает», — ответил Песков на вопрос о том, означают ли слова президента РФ Владимира Путина, что Москва может сократить прокачку газа через белорусскую территорию после ввода СП2.

Ранее Путин выразил надежду на то, что белорусские власти не перекроют транзит российского газа в страны Европейского союза. Глава государства обратил внимание на то, что это не только нанесло бы большой ущерб энергетическому сектору Европы, но и не способствовало бы развитию отношений России с Белоруссией как с транзитной страной.

В начале ноября депутат бундестага, бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, когда немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть