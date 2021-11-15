Песков: «Северный поток — 2» не приведет к снижению транзита газа через Белоруссию

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не означает снижения транзита газа через Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля сказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Нет, не означает», — ответил Песков на вопрос о том, означают ли слова президента РФ Владимира Путина, что Москва может сократить прокачку газа через белорусскую территорию после ввода СП2.

Ранее Путин выразил надежду на то, что белорусские власти не перекроют транзит российского газа в страны Европейского союза. Глава государства обратил внимание на то, что это не только нанесло бы большой ущерб энергетическому сектору Европы, но и не способствовало бы развитию отношений России с Белоруссией как с транзитной страной.

В начале ноября депутат бундестага, бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, когда немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».