В Кремле считают повышение цен на алкоголь вопросом экономической целесообразности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина нет определенной позиции, связанной с минимальными ценами на спиртное в стране. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами, передает ТАСС.

По словам Пескова, дело в экономической целесообразности.

«Какой-то позиции здесь нет, это же вопрос экономической целесообразности», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

До этого в Минфине России предложили с нового года поднять минимальную розничную цену на водку до 261 руб. за 0,5 литра. Изменения могут коснуться и коньяка, чья стоимость составит 480 рублей. В результате произойдет рост на 7,4% и 7,6% соответственно.

Также российские сенаторы рекомендовали Минфину не повышать цены на водку. Об этом сообщал первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации России Сергей Рябухин. По прогнозам, отметил он, количество суррогатной продукции увеличится на 20%.