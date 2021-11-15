Источник рассказал, войдет ли «Аэрофлот» в санкционный список ЕС

Российскую компанию «Аэрофлот» не включат в санкционный список Евросоюза по Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«ЕС сейчас не рассматривает включение «Аэрофлота» в черный список авиакомпаний», — сказал он.

Планируется, что список будет утвержден на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 15 ноября.

Ранее послы Евросоюза утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши, участки которой пытаются пересечь мигранты, их сдерживают польские пограничники.

При этом Евросоюз обвиняет Белоруссию в создании миграционного кризиса на общих границах, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Москва также причастна к этому кризису.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «Аэрофлот» не принимает участия в перевозке мигрантов в Минск.