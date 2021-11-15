РИА: названы причины экономического кризиса в Турции

Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что гражданам Турции грозит голод. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, весь 2021 год национальная валюта слабела, торговцы закрывают свои лавки, местные жители набирают кредиты, инфляция в октябре составила 20% за год.

Владелец сувенирной лавки Мурат из Манавгата рассказал, что его коллеги закрывают лавки, так как туристы стали меньше покупать. «Положение очень тяжелое», — указал торговец.

В октябре безработица в республике достигла 13%.

По словам юриста Волкана из Анкары, цена на продукты питания увеличились втрое. «Правительство пытается что-то сделать, но получается не очень. Сейчас решили контролировать цены на овощи и фрукты, однако в рыночной экономике это невозможно», — указал Волкан. Он добавил, что молодежь — в бесконечных поисках работы.

Юрист отметил, что жители уже привыкли к «черным понедельникам» — обвалам турецкой лиры, но такого не ожидал никто.

В материале издания отмечается, что 20 лет назад на волне схожего финансового положения страны Реджеп Тайип Эрдоган пришел к власти вместе с командой экономистов. Он исправил положение дел и мировое сообщество заговорило «турецком чуде». В Турции 15 лет наблюдался рост ВВП на уровне выше 5%.

Но со временем институты, следящие за прозрачностью рынков, впадали все в большую зависимость от властей, пишет РИА Новости. Так, комиссия по ценным бумагам перешла под контроль правительства, а следом за ней и крупные медиахолдинги.Из-за ухудшения отношений с Западом поток иностранных инвестиций начал ослабевать. Турецкая лира начала дешеветь.

После путча 2016 года началась рецессия. Власти установили суперпрезидентскую форму правления. Часть предпринимателей обвинили в поддержке мятежников — конфисковали их бизнес.

Обострились отношения с ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном и Кувейтом, которые могли бы выступать инвесторами.

Отрицательно также сказались на экономике американские санкции из-за покупки российских систем ПВО С-400, а также военные кампании Анкары в Сирии и Ливии.

Пандемия COVID-19 ухудшила положение.

О том, что «Турцию захлестнула волна массовых самоубийств», стали писать местные СМИ после двух случаев, потрясших общественность. В Стамбуле полиция обнаружила тела двух братьев и двух сестер в возрасте от 48 до 60 лет. Друзья указали, что на радикальный шаг семью толкнула нищета. В Анталье совершили суицид семейная пара и их дети. В записке они указали, что решились на это из-за финансовых проблем.

Затем миграционный кризис начал ухудшать ситуацию.

В 2015-м в Турцию устремились беженцы из соседней Сирии, а также из ближневосточных и североафриканских стран. За последние шесть лет Турция, по официальным данным, приняла 3,7 миллиона сирийцев. Многие уверены, что цифры занижены.