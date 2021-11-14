Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российские болельщики раскритиковали хорватскую полицию 15:33
Звезда американского «Голоса» помочилась на фаната прямо на сцене 15:29
В подмосковной Балашихе напали на семью с ребенком 15:27
Польша предложила созвать Совет НАТО из-за мигрантов 15:24
Пьяную Волочкову выселили из турецкого отеля 15:13
Два футболиста не вошли в заявку сборной России на матч с Хорватией 15:10
Три города в Германии согласились принять беженцев с белорусско-польской границы 14:59
Канцлер Австрии объявил о введении локдауна с 15 ноября для непривитых... 14:57
В селах ЕАО, где врачи отказались вакцинироваться, один филиал скорой закрыли из-за... 14:56
Радимов: ничего страшного, если Россия проиграет Хорватии 14:55

В Минсельхозе пообещали не допустить роста цен на продукты в России

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», — сказал министр.

По словам Патрушева, в условиях глобального кризиса, когда цены на продукты продолжают расти, необходимо «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках». При этом он подчеркнул, что власти не допустят дефицита продуктов в РФ.

Ранее в Минсельхозе рассказали, что прорабатывают введение с 2022 года в России тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины, а также сахара и сахара-сырца. Квота на ввоз замороженной говядины может быть установлена в размере не более 200 тыс. тонн, свинины — не более 100 тыс. тонн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть