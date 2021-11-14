В Минсельхозе пообещали не допустить роста цен на продукты в России

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», — сказал министр.

По словам Патрушева, в условиях глобального кризиса, когда цены на продукты продолжают расти, необходимо «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках». При этом он подчеркнул, что власти не допустят дефицита продуктов в РФ.

Ранее в Минсельхозе рассказали, что прорабатывают введение с 2022 года в России тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины, а также сахара и сахара-сырца. Квота на ввоз замороженной говядины может быть установлена в размере не более 200 тыс. тонн, свинины — не более 100 тыс. тонн.