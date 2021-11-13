Финансист Арзамасцев рассказал, в какие дни лучше покупать валюту

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев объяснил, что совершать операции с валютой лучше в рабочие дни, а не в выходные и праздники. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в банках не знаю, в каком состоянии откроются валютные торги в первый рабочий день, а для страховки кредитные организации расширяют диапазон между ценой покупки и ценой продажи валюты.

«Все зависит от ситуации на валютной бирже, где профессиональные участники торгов (как правило, банки), не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы», — подчеркнул финансист.

Он добавил, что необходимо обращать внимание на текущую ситуацию, анализировать новостную повестку в стране и мире.

Арзамасцев также добавил, что проще и безопаснее покупать валюту через мобильные приложения банков. Это, по его мнению, исключает все риски, связанные с наличными деньгами.

Ранее доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал, что в качестве инструмента для сохранения доходности и сохранности рублевых сбережений обычно используют облигации или банковские депозиты.