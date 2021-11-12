Стали известны итоги главной сессии на AI Journey

Заключительным событием международной онлайн-конференции Сбера по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey стала дискуссия «Технологии искусственного интеллекта для решения социальных задач» с участием президента РФ Владимира Путина.

В этом году конференция побила все рекорды: участие в ней приняли 52 тысячи человек, улучшился и ее качественный состав. Более 800 человек предоставили свои решения задач в сфере ИИ, включая подходы к сильному, или общему ИИ (Artificial General Intelligence). И впервые в рамках конференции были подведены итоги Международного конкурса по искусственному интеллекту среди детей со всего мира, которые показали очень большую активность.

«Будущее развитие технологий зависит от того, насколько мы сегодня будем активно вовлекать в это молодых ребят. И мы все — крупные компании, компании альянса по развитию искусственного интеллекта в стране — будем стараться делать все для того, чтобы выполнять свою социальную миссию и вашу неизменную просьбу делать все для того, чтобы ставить человека в центр развития технологии. Если раньше мы старались предлагать на рынок товары и услуги, которые мы умеем делать, то сегодня с помощью технологии ИИ действительно можно поставить в центр нашей деятельности человека и постараться максимально быстро, удобно и дешево оказать ему те услуги, о которых он, может быть, вчера не мог и мечтать. Мы уже находимся на этой стадии развитии технологии и нашей экономики, и с вашей поддержкой, вниманием и поддержкой правительства страны я не вижу никаких препятствий, чтобы нам не добиться целей сделать Россию одним из лидеров в развитии технологий ИИ и в экономическом развитии в целом», — рассказал председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Владимир Путин поблагодарил Германа Грефа и всех сотрудников Сбера за отличную работу, отметив, что банк всегда был и остается подлинно народным банком, имеющим системное значение для экономики страны, ведь на сегодняшний день у него более 100 млн клиентов. При этом, продвигая идею технического прогресса, Сбер настраивает всю свою экосистему вокруг человека, развивает новую парадигму, когда именно человек становится центром всех процессов. И эта трансформация затрагивает не только экономику, но и социальную сферу.

Далее Путин ответил на вопросы школьников. Ребят интересовали такие аспекты, как развитие в стране системы наставничества, возможности применения технологий ИИ в государственном управлении, перспективы автоматизации и темпы массового внедрения ИИ во всех сферах отечественной жизни. Отвечая на вопросы, президент подчеркнул, что при внедрении ИИ необходимо обязательно обеспечить интересы людей и соблюдение их прав.