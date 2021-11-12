Курс доллара превысил 73 рубля

В пятницу, 12 ноября, курс российского рубля к американскому доллару превысил отметку в 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно информации на 20.15, курс доллара достиг показателя в 73,115 руб. При этом курс евро также вырос и составил на 20.13 83,657 руб. Таким образом, курсы доллара и евро выросли по меньшей мере на 2%.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предупреждал о том, что российская валюта может ослабнуть по отношению к доллару из-за коронавируса. Среди негативных факторов, которые могут сказаться на курсе рубля, он также назвал геополитические сложности, ситуацию, связанную с энергоносителями, а также монетарное ужесточение в США. Кроме того, новые ограничительные меры из-за COVID-19 и ухудшение коронавирусной ситуации негативно отразятся на ценах на нефть. Бахтин спрогнозировал, что до конца ноября не стоит ожидать существенного ослабления российской валюты, он останется в диапазоне 69,5-73,5, евро-рубль — 81-84.