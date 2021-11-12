Эксперт заявил о прямых потерях «Газпрома» в $50 млн в случае перекрытия газа Лукашенко

«Газпром» может потерять до $50 млн, если власти Белоруссии решат перекрыть поставки топлива по газопроводу «Ямал-Европа». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Он отметил, что при сохраняющейся острой зависимости доходов Белоруссии от газовых и грузовых поставок угрозы Александра Лукашенко о перекрытии трубопровода «Ямал-Европа» могут привести к ухудшению репутации Минска в качестве надежного поставщика и партнера ЕС.

«В этом случае только прямые потери от сокращения экспортной выручки по услугам транзита могут составить в декабре около $200 млн. Кроме того, определенные убытки из-за остановки прокачки со стороны «Трансгаз Беларусь» понесет и «Газпром». Он рискует потерять до $50 млн», — пояснил эксперт.

Кондратьев отметил, что транзитные потоки через Белоруссию в прошлом году составляли 6,1% ВВП республики. Если они остановятся сейчас, то экономика страны потеряет около 3%. Совокупный эффект будет не очень заметен для Минска, однако потеря статуса надежного транзитера может обойтись очень дорого — потоки пойдут в обход, через страны Балтии и Украину, пояснил эксперт.

11 ноября ЕС сообщил, что не исключает нового пакета санкций против Белоруссии из-за кризиса с мигрантами на польской границе. Президент Александр Лукашенко пригрозил европейцам возможным перекрытием транснационального газопровода «Ямал-Европа», по которому топливо поступает в Польшу, Германию и другие страны Европы.