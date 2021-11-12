Бизнес сможет сэкономить на ежегодном аудите до ₽3,5 млрд

Российские компании могут сэкономить до 3,5 млрд руб. на ежегодном обязательном аудите благодаря исключению из соответствующего списка. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Ассоциации ценового мониторинга, руководитель компании «ГринЭкспертиза» Денис Подшиваленко.

В России сейчас действует около 37 тыс. непубличных акционерных обществ. Эти компании могут рассчитывать на исключение из перечня обязательных для аудита. «Средняя стоимость обязательного ежегодного аудита для компаний выручкой до 1 млрд рублей в Москве составляет до 150 тыс. руб. В регионах стоимость на треть ниже», — отметил эксперт.

По его словам, при диапазоне средней стоимости аудита по России от 70 до 100 тыс. рублей и перемножив их на 37 тыс. компаний получится ежегодная экономия на сумму от 2,5 до 3,5 млрд рублей.

Однако в этом случае аудиторские компании могут потерять часть своего дохода. Сейчас, по данным Минфина, в России действует около 4,2 тыс. аудиторских компаний. Так как на долю обязательного аудита у компании приходится около 28%, то есть выпадает каждый третий клиент. Отсюда вывод, что 28% — это выручка, приходящаяся на обязательный аудит, сообщил Подшиваленко.

«Исключаем компании с государственным участием, и получаем, что примерно 25% доходов приходится на обязательный аудит. То есть аудиторские компании, особенно небольшие, могут потерять от 10 до 25 % своих доходов в результате введения этих льгот», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года российский МСБ (малый и средний бизнес) потерял 2,8 трлн оборота, и основная причина — пандемия. При этом после снятия ограничений в столице и регионах убытки увеличились.