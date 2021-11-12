«Роснефть» продемонстрировала высокие показатели добычи углеводородов по итогам 3 кв. 2021 года

В третьем квартале 2021 года показатели добычи жидких углеводородов «Роснефтью» выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это связано с постепенным смягчением ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+. Среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 3,98 млн барр. В сутки, а общий объем за 9 месяцев 2021 года составил 142,6 млн. тонн.

По показателям добычи углеводородов «Роснефть» в третьем квартале опередила крупнейшие международные нефтегазовые компании. В третьем квартале добыча углеводородов американской ExxonMobil составила 337 млн б.н.э., BP – 306 млн б.н.э., китайской PetroChina – 390 млн б.н.э. За девять месяцев эти компании добыли 1004 млн б.н.э., 892 млн б.н.э. и 1209 млн б.н.э. соответственно.

По данным агентства Platts, совокупный объем добычи нефти ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, TotalEnergues, Equinor, ConocoPhillips и Eni составил 11,8 млн барр./день, что на 11% ниже уровней до пандемии. Объемы добычи нефти и газа в секторе выросли с минимума в 20,3 млн барр./день в III кв. 2020 г., но краткосрочный рост в секторе столкнулся с препятствиями из-за обещаний европейских гигантов ограничить расходы на проекты по добыче и разведке.

Также «Роснефть» продолжает реализацию мероприятий Плана по углеродному менеджменту до 2035 года, в рамках которой компания договорилась с Equinor, ExxonMobil и Агентством природных ресурсов и энергетики Японии (METI) о сотрудничестве в области управления выбросами.

Стоит отметить, что в сентябре «Роснефть» включили в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и его Десяти принципам ответственного бизнеса. В результате «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании-лидера в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН Global Compact LEAD.