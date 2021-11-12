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В «Опоре России» считают, что реальный рост цен с начала года составляет 20%

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Темпы роста цен на товары и услуги в России в действительности составляют не менее 20%. Об этом заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«По нашим данным, с начала 2021 реальные темпы роста цен на товары в России превысили 20% при официальной среднегодовой инфляции чуть больше 8%», — сказал он «Газете.Ru».

По мнению Калинина, снизить темпы роста цен не получится без структурных изменений экономики страны. В первую очередь, это касается доли малого и среднего бизнеса.

«У нас доля МСП составляет 20%, в то время как в Китае — 60%, в Америке — 50%. Должны быть пересмотрены антимонопольные рычаги давления на рыночные сговоры», — отметил глава общественной организации. Он отметил, что правительству в ближайшее время просто необходимо будет вернуться к задаче по увеличению доли МСП хотя бы до 30%.

По данным Минэкономразвития на 8 ноября, годовая инфляция в России достигла 8,07%. Эксперты не исключали, что показатель может к концу года достичь двузначного числа. В Европе настроены более оптимистично: по прогнозам Еврокомиссии, годовая инфляция в России по итогам 2021 года составит 6,2%.

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