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Поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» сократились на 40%

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в ФРГ снижаются примерно на 40% — до 450 тыс. кубометров в час, а через Украину — стабильно держатся на уровне предыдущих двух дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade и «Оператора ГТС Украины».

Отмечается, что заявки на прокачку через ГТС Украины указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств «Газпрома» объем поставок — 109 млн кубометров в сутки.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Европейскому союзу перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа» в том случае, если ЕС расширит санкции в отношении республики.

В Евросоюзе заявили, что не позволят Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ. Подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

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