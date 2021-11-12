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Названа цена лечения от COVID-19 для непривитых граждан Сингапура

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Граждане Сингапура, которые не сделали прививку от коронавируса, за лечение в стационаре будут вынуждены заплатить больше $18 тыс, сообщает газета The Straits Times.

«Средний счет без учета программ государственного страхования составит 25 тыс. [сингапурских] долларов, что будет включать нахождение в реанимации, курс антиковидной терапии», — рассказали в Сингапурском минздраве.

Для непривитых граждан Сингапура и иностранцев, которые имеют статус постоянного жителя, часть этой суммы будет оплачена за счет социальной страховки — однако остаток суммы все равно будет значительным, около $2,9 тыс.

Ранее стало известно, что в Сингапуре власти перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным.

По данным властей, в Сингапуре 85% граждан вакцинированы против коронавируса.

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