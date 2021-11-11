Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме заявили, что в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах есть... 15:24
Глава ДНР заявил о 18 тысячах граждан России, живущих под обстрелами... 15:24
Глава Минобороны Латвии не исключил привлечения НАТО к ситуации с мигрантами 15:24
Британский пенсионер открыл новый вид динозавров с огромным носом 15:21
Ученые рассказали, какое питание снижает риск деменции 15:18
Лидер BLM пообещал властям Нью-Йорка «огонь и кровопролитие» 15:16
Лавров назвал неправдой заявления Польши о причастности «Аэрофлота»... 15:14
Популярная украинская писательница посетовала на «господство московского... 15:12
Компартия Китая уравняла Си Цзиньпина с Мао Цзэдуном 15:08
В Минобороны РФ сообщили о возросшей активности НАТО в Черном море 15:08

Россия нарастила экспорт водки и импорт чая и кофе

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В России за первые девять месяцев 2021 года уменьшился импорт свежего и мороженого мяса, но при этом увеличился импорт цитрусовых, кофе и чая, а также экспорт водки. Об этом сообщается в данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, больше всего сократился импорт свежего и мороженого мяса (на 14,2%) — до 169,7 тыс. тонн. Также уменьшился импорт сгущенного молока и сливок на 14,2% — до 97,5 тыс. тонн.

В свою очередь, импорт цитрусовых за январь-сентябрь 2021 года повысился на 2,7%, составив 969,5 тыс. тонн, а вот ввоз бананов снизился на 5,8% — до 1,059 млн тонн. При этом импорт кофе немного увеличился (6,4%) — до 182,1 тыс. тонн, чая — на 1,6%, до 116,5 тыс. тонн.

Кроме того, за первые девять месяцев 2021 года Россия импортировала медикаментов на $6,638 млрд, что выше аналогичного показателя прошлого года более чем на треть (35,1%).

Также Россия увеличила экспорт водки. За январь-сентябрь это значение увеличилось на 5% — до 1,603 млн декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в долларовом выражении стал больше почти на четверть (24,4%) — до $2,3 млрд.

Ранее сообщалось, что в России над введением тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины, а также сахара и сахара-сырца работает Минсельхоз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть