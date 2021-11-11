Россия нарастила экспорт водки и импорт чая и кофе

В России за первые девять месяцев 2021 года уменьшился импорт свежего и мороженого мяса, но при этом увеличился импорт цитрусовых, кофе и чая, а также экспорт водки. Об этом сообщается в данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, больше всего сократился импорт свежего и мороженого мяса (на 14,2%) — до 169,7 тыс. тонн. Также уменьшился импорт сгущенного молока и сливок на 14,2% — до 97,5 тыс. тонн.

В свою очередь, импорт цитрусовых за январь-сентябрь 2021 года повысился на 2,7%, составив 969,5 тыс. тонн, а вот ввоз бананов снизился на 5,8% — до 1,059 млн тонн. При этом импорт кофе немного увеличился (6,4%) — до 182,1 тыс. тонн, чая — на 1,6%, до 116,5 тыс. тонн.

Кроме того, за первые девять месяцев 2021 года Россия импортировала медикаментов на $6,638 млрд, что выше аналогичного показателя прошлого года более чем на треть (35,1%).

Также Россия увеличила экспорт водки. За январь-сентябрь это значение увеличилось на 5% — до 1,603 млн декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в долларовом выражении стал больше почти на четверть (24,4%) — до $2,3 млрд.

Ранее сообщалось, что в России над введением тарифных квот на импорт замороженной говядины и свинины, а также сахара и сахара-сырца работает Минсельхоз.