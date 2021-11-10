Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции в России

Инфляция в России за прошлую неделю замедлилась до 0,09%, говорится в обзоре Минэкономразвития.

«За неделю со 2 по 8 ноября инфляция замедлилась до 0,09% после 0,21% неделей ранее. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились

(0,29% после 0,44%) при замедлении удорожания плодоовощной продукции (0,50% после 1,70%), а также продуктов питания», — говорится в обзоре.

По данным министерства, замедлился рост цен на мясопродукты (0,17% после 0,42%), яйца (0,99% после 1,82%), сахар (0,56% после 0,85%), муку (0,40% после 0,54%).

В непродовольственном сегменте также наблюдается замедление инфляции. Так, рост цены на бензин замедлился до 0,12% после 0,24% неделей ранее.

«Сдерживающее воздействие также оказало снижение цен на электро- и бытовые приборы (-0,38% после роста на 0,24%) и продолжающаяся дефляция на строительные материалы (-0,54% после -0,55%)», — отметили эксперты Минэкономразвития.

В сфере регулируемых и туристических услуг аналитики фиксируют снижение цен вторую неделю подряд: на 0,18% в период со 2 по 8 ноября и на 0,17% неделей ранее.

«На услуги зарубежного туризма цены снизились на -2,35%, на услуги гостиниц — на -2,98%, а на санаторно-оздоровительные услуги — на -0,12%», — отметили в министерстве.

Согласно подсчетам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», разогнавшаяся в России инфляция и многократное повышение Центральным банком страны ключевой ставки позволили российским банкам увеличить доход на 1,1 трлн рублей.