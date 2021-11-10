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Ежемесячно более 80% сотрудников Сбера используют рекомендуемый ИИ-моделями образовательный контент

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В рамках международной конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey, проходящей 10–12 ноября, представители Сбера рассказали, что в компании разработан ансамбль моделей рекомендации образовательного контента, которым ежемесячно пользуется более 80% сотрудников Сбера.

Комплекс моделей искусственного интеллекта (ИИ) в области развития персонала фокусируется на обучении. ИИ рекомендует сотрудникам внутренние и внешние онлайн- и офлайн-программы, различные статьи, в том числе во внешних ресурсах, книги и релевантные подкасты.

Кроме того, модели предлагают персональные рекомендации контента, учитывая информацию о профиле человека, его должности, целях развития, личных предпочтениях, а также рекомендации авторитетных лиц и активность пользователя на платформе. Модели постоянно дообучаются и ежедневно предлагают сотрудникам новые рекомендации.

Комплекс также рекомендует имеющиеся внутри Сбера вакансии, наиболее подходящие профилю сотрудника. Это позволило сократить срок закрытия вакансии по сравнению с поиском кандидатов на внешнем рынке вдвое, тем самым существенно сократить стоимость закрытия вакансий. Внутренним сервисом рекомендации карьеры пользуется более 78 000 сотрудников.

Конференция AI Journey является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AI International Junior Contest), организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором Лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.
В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.

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