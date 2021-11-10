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Искусственный интеллект оптимизирует 10% времени рекрутеров Сбера

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В рамках международной конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey, которая проходит 10–12 ноября, представители Сбера рассказали, что для поиска и найма новых сотрудников компания реализовала широкий спектр моделей ИИ.

Так, например, комплекс моделей парсинга для обработки и распознавания информации в резюме, поступающей из различных источников, используется для последующей маршрутизации и приоритизации у рекрутеров.

Кроме того, ансамбль моделей ранжирования кандидатов, вакансий для сотрудника при внутреннем поиске, а также откликов на вакансии по резюме для рекрутера, позволяет сократить сроки закрытия вакансий и уменьшить время рекрутеров на работу с базой кандидатов на 10%, а внутренним сотрудникам — быстрее находить релевантные вакансии в банке.

Также применяется прогнозирование числа кандидатов для закрытия вакансии. Модель достаточности воронки обеспечивает качественное планирование найма на массовые позиции. Такое умное планирование применяется для 1145 городов и более 80 000 сотрудников массовых специальностей, что позволяет существенно сократить расходы на подбор специалистов отделений и других подразделений.

Конференция AI Journey является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. В рамках мероприятия состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AI International Junior Contest), организованного Сбером совместно с альянсом в сфере ИИ, а также конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI). Глава научного совета института, также являющийся директором лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) по традиции выступит в рамках AI Journey.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.

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