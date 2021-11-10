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Руководство «Сбербанка» переедет в новый офис

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководство «Сбербанка» в ближайшее время переедет в новый офис на Кутузовском проспекте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

«Офис на Кутузовском проспекте, дом 32, фактически готов для переезда всей команды Сбера в новые помещения. Мы старались успеть выполнить эту работу к нашему празднику, к нашему юбилею (180-летию банка 12 ноября — прим. ред.). Сегодня часть подразделений уже переехала, и в ближайшее время руководство банка тоже планирует свой переезд в новые помещения», — сказал Кузнецов.

Корпуса А и Б, а также межбашенное пространство-ядро Сбер-Сити на Кутузовском, 32 получили сертификат по экологическому стандарту BREEAM. Это один из двух ведущих мировых добровольных рейтингов оценки «зеленых» строений, разработанный британской организацией BRE Global. В настоящее время в мире сертифицировано более 500 000 объектов, в России таких зданий всего 177.

У Сбера уже есть сертифицированные по стандарту BREEAM объекты. Сертификат уровня Good имеют отделения на Цветном бульваре и в Оружейном переулке в Москве, а также офис в Санкт-Петербурге на площади Конституции, д. 3. Здания программы строительства «Кутузовский, 32» получили уровень Very Good. Срок действия сертификата составляет три года. В проекте применяются автоматический контроль-блик по датчикам освещенности, применение LED-освещения, регулируемого по протоколу DALI, климат-контроль по датчикам температуры, использование датчиков СО2, которые позволяют регулировать дополнительную подачу воздуха в помещения, обеспечивая хорошее самочувствие сотрудников. Также отслеживается влажность воздуха и энергопотребление всех систем.

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