Конфискованные у коррупционеров деньги перечислят в бюджет Пенсионного фонда

Совет Федерации России в ходе заседания 10 ноября одобрил закон о перечислении конфискованных средств в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление зампредседателя социального комитета СФ Елены Бибиковой.

По ее словам, бюджет ПФР пополнят изъятые деньги, полученные при совершении коррупционных преступлений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного по результатам коррупционных правонарушений.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России решил получить проценты с пенсионных накоплений. Так, ПФР в полном объеме разместил 975 млн рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 34 дня — по ставке 8,05% годовых. Аукционы проводились в соответствии с постановлением правительства России и приказами министерства финансов.

До этого в Пенсионном фонде рассказали, что россияне могут рассчитывать не только на пенсию по старости, но и на отчисления из накопительной пенсии.