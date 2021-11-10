Суд ЕС поддержал иск Еврокомиссии о взыскании с Google штрафа на €2,4 млрд

Суд Европейского союза поддержал иск Европейской комиссии к Google по взысканию с компании штрафа на сумму в размере €2,4 млрд, сообщается в Twitter суда.

Иск был подан в 2017 году — претензии Европейской комиссии касаются политики Google в отношении продвижения собственных сервисов и услуг и нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор может оштрафовать Google на сумму 10% от годового оборота компании.

Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ).

В ведомстве отметили, что основные претензии у ведомства вызывает YouTube, который систематически не выполняет требования по удалению контента, содержащего запрещенную в РФ информацию.

Аналогичный протокол составлен в отношении компании Facebook.