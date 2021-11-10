«Молдовгаз»: Молдавии может не хватить средств для покрытия долга перед «Газпромом»

Молдавии может не хватить средств для покрытия долга за поставки перед «Газпромом», заявил глава «Молдовгаза» Вадим Чебан, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, цена на газ в ноябре может оказаться ниже, чем предполагалось.

«Цена на газ, поставляемый «Газпромом» для Молдавии, в декабре может составить 430 долларов за 1 тыс. кубометров», — отметил Чебан, указав на цену, прописанную в контракте с «Газпромом» — $450 за 1 тыс кубометров.

При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в «Молдовагаз» взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.

Ранее в Молдавии цены на газ выросли в два раза.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.