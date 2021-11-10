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«Молдовгаз»: Молдавии может не хватить средств для покрытия долга перед «Газпромом»

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Aurel Obreja/AP

Молдавии может не хватить средств для покрытия долга за поставки перед «Газпромом», заявил глава «Молдовгаза» Вадим Чебан, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, цена на газ в ноябре может оказаться ниже, чем предполагалось.

«Цена на газ, поставляемый «Газпромом» для Молдавии, в декабре может составить 430 долларов за 1 тыс. кубометров», — отметил Чебан, указав на цену, прописанную в контракте с «Газпромом» — $450 за 1 тыс кубометров.

При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в «Молдовагаз» взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.

Ранее в Молдавии цены на газ выросли в два раза.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

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