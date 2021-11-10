Цена на газ в Европе упала более чем на 10% после увеличения поставок из России

Цена на газ в Европе резко снизилась после увеличения объема поставок российского топлива. Об этом сообщил Bloomberg.

Отмечается, что после того, как возросло количество газа, поставляемого через Украину и Польшу, нидерландские фьючерсы опустились более чем на 10%.

9 ноября стоимость газа в Европе в ходе торгов снизилась до уровня ниже $840 за 1 тыс. куб. м.

Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский написал обращение к Еврокомиссии, в котором заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для собственной выгоды. По его словам, российская компания «Газпром» через свое дочернее предприятие Gazprom Germania «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах», что позволяет Москве «манипулировать предложением» и влиять на цены на топливо в Европе для извлечения экономической и политической выгоды.

При этом российский президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что страна не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.