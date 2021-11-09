Россия стала предпоследней в рейтинге «зеленой» энергетики

Россия получила максимально низкие оценки в рейтинге использования «зеленой» энергетики и заняла 60-ю строчку из 61. Об этом сообщается в документе, опубликованном по итогам глобального климатического саммита в Глазго.

В документе отмечается, что последнее место занял Иран. При этом лидеров в рейтинге не оказалось, так как ни одна из стран еще не смогла достичь углеродной нейтральности. По общим очкам лучшем из государств стала Латвия.

Рейтинг считался по таким показателям, как доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей структуре, текущий уровень использования ВИЭ, энергетический баланс без учета гидростанций. При этом только 11 стран из G20 имеют низкий или очень низкий рейтинг по каждой из категорий, в их числе оказалась и Россия.

Ранее бывший президент США Барак Обама обвинил Россию и Китай в недостаточном усердии в борьбе с глобальным потеплением, а также в нежелании принимать решительные меры, чтобы сократить вредные выбросы.