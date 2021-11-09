Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Специалист назвала причину ввода платных подписок в Instagram 21:31
Ученые назвали идеальное время засыпания 21:29
Из Театра Ермоловой уволили девять артистов 21:29
Британская The Telegraph обвинила Путина в «новой низости»... 21:26
Кличко раскритиковал шутки «Квартала 95» в свой адрес и назвал их... 21:21
Карпин: мы уже не надеемся на Дзюбу 21:20
Кличко опроверг слухи про обещание сломать ногу Зеленскому за неудачную шутку 21:16
Захарова призвала США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата 21:12
Агент отреагировал на новость о возможном обмене Бога на Алексея Миранчука 21:05
ЦБ планирует выпустить прототип цифрового рубля в 2022 году 21:03

Россия стала предпоследней в рейтинге «зеленой» энергетики

close
100%
Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Россия получила максимально низкие оценки в рейтинге использования «зеленой» энергетики и заняла 60-ю строчку из 61. Об этом сообщается в документе, опубликованном по итогам глобального климатического саммита в Глазго.

В документе отмечается, что последнее место занял Иран. При этом лидеров в рейтинге не оказалось, так как ни одна из стран еще не смогла достичь углеродной нейтральности. По общим очкам лучшем из государств стала Латвия.

Рейтинг считался по таким показателям, как доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей структуре, текущий уровень использования ВИЭ, энергетический баланс без учета гидростанций. При этом только 11 стран из G20 имеют низкий или очень низкий рейтинг по каждой из категорий, в их числе оказалась и Россия.

Ранее бывший президент США Барак Обама обвинил Россию и Китай в недостаточном усердии в борьбе с глобальным потеплением, а также в нежелании принимать решительные меры, чтобы сократить вредные выбросы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть