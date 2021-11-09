Россияне смогут обменять большую сумму денег без паспорта

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении с 15 тыс. до 40 тыс. рублей пороговой суммы, после которой банки должны спрашивать паспорт у клиентов. Данная мера упростит процедуру взаимодействия физических лиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона разработан в целях оптимизации операций физических лиц по обмену банкнот различных достоинств, а также замене поврежденных банкнот», — отмечается в пояснительной записке.

На сегодняшний день действуют нормы по идентификации клиента, которая не производится, если сумма операции не превышает 15 тыс. рублей. Если расчеты производятся по карте, то этот порог составляет 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что за минувшие три квартала текущего года россияне стали снимать и вносить деньги в банкоматы на более крупные средние чеки, чем за аналогичный период прошлого года.