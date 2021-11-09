В Белоруссии ратифицировали изменение соглашения с Россией о ценах на газ

Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) ратифицировала изменение соглашения с Россией о порядке установления тарифов на поставку газа в республику. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Документе также говорится о порядке формирования цен на транспортировку газа по газопроводам, расположенным на территории Белоруссии.

Отмечается, что соответствующим протоколом определены принципы формирования и установления стоимости импортируемого российского природного газ, поставляемого на белорусскую территорию в 2021 году. Законопроект конкретизирует и продлевает до конца этого года сроки применения другого порядка определения цены на полученный природный газ, чем предусмотрен в соответствующем соглашении между Республикой Белоруссией и Российской Федерацией от 25 ноября 2011 года.

Ранее сообщалось, что цена на газ для Белоруссии будет установлена до 31 декабря 2022.