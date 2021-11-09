Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Средняя полная стоимость ипотечного кредита в России выросла до 9,2% 09:13
В Москве на сотрудника ФСИН напали в собственном подъезде 09:09
Пентагон обвинил Китай в препятствии действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе 09:03
В Японии семьям выделят почти $900 на детей до 18 лет 09:02
Появилось видео с севшим на мель в Приморье контейнеровозом Rise Shine 08:48
В Instagram появятся платные подписки 08:48
Болельщик покрасил тело в зеленый цвет ради экс-футболиста «Зенита» 08:45
Канье Уэст заплатил почти $1 млн за медленную доставку товаров своей марки 08:43
Овечкин сделал историческую голевую передачу 08:36
МЧС начало эвакуацию экипажа контейнеровоза, севшего на мель в Приморье 08:29

Каждый пятый работодатель отказывает кандидатам из-за постов в соцсетях

close
100%
Depositphotos

Каждый пятый (20%) работодатель отказывал кандидатам на вакансию из-за постов в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что в 13% компаниях не было таких случаев, однако интернет-активность соискателей проверяется. 55% работодателей вовсе не интересуются активностью в сети, предположительно, это связано с нехваткой кадров, в то время как в прошлом году интерес к этому был выше из-за массового перехода на онлайн-формат работы.

Согласно опросу, 39% россиян берут во внимание то, что их интернет-активности могут придавать значение. При этом 11% респондентов вовсе не беспокоит то, что об их постах подумают начальники.

Женщины чаще мужчин задумываются об интересе к их соцсетям со стороны работодателей: 44% против 34%. Россияне до 24 лет чаще остальных ведут соцсети несмотря на то, что их страницы просматривают работодатели (14%).

За год число работодателей, увольняющих работников за посты в социальных сетях, сократилось с 10 до 7%. Еще 22% следят за интернет-активностью сотрудников (в прошлом году — 26%).

Исследование проводилось 21 октября — 3 ноября 2021 года среди представителей 1 000 компаний и 3 000 экономически активных граждан из всех округов России.

Ранее эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть