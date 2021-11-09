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Стало известно, насколько вырос объем ФНБ в октябре

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По состоянию на 1 ноября 2021 года объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13 трлн 945,067 млрд рублей ($197,746 млрд), или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Об этом пишет «Интерфакс» по ссылкой на сообщение Минфина РФ.

Таким образом, за октябрь ФНБ вырос на 46 млрд рублей.

Объем ликвидных активов сократился до 8,102 трлн рублей ($114,89 млрд, 7% ВВП) с 8,280 трлн рублей ($113 793 млрд, 7,2% ВВП).

Сообщается, что фондовые средства в 337,5 млн рублей, возвращенные в сентябре с депозитов ВЭБ.РФ, были конвертированы в 29,8 млн китайских юаней.

Сейчас на счетах размещено: 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 677,8 млн китайских юаней и 271,8 млн рублей. Помимо этого в фонде содержатся 405 тыс. 708,4 кг золота.

Ранее стало известно, что на достройку платной трассы Москва-Петербург направят деньги из ФНБ.

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