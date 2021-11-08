«Газпром» увеличил транзит в Евросоюз через Украину на 54%

В течение последних дней транзит природного газа через газотранспортную систему Украины увеличен до 88-90 млн куб. м в сутки. Об этом сообщил на странице в Facebook глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Данный показатель, по его словам, по-прежнему меньше, чем забронированные 109 млн куб. м ранее.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается «Газпромом» (109 млн куб. м)»,— говорится в публикации Макогона.

Глава «Оператор ГТС Украины» обратил внимание, что на 5 ноября подземные хранилища газа «Газпрома» были заполнены на четверть. В свою очередь уровень заполнения подземных хранилищ в России является самым большим с 2000-го года, пояснил Макогон.

Ранее поставки газа на Украину из ЕС рекордно упали в 2021 году.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, предусматривающий транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.