Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пара из Словении приютила дома воробья и завела ему Instagram 14:51
Холдинг «Манчестер Сити» приостановил переговоры о покупке акций «Спартака» 14:50
Десятки травм стали причиной смерти звезды «Сынов анархии» 14:47
В Московской области после массовых драк проверят законность работы хостелов 14:43
Драка с применением палок и бутылок на востоке Москвы попала на видео 14:43
«Ъ»: Минобороны закупит БПЛА-камикадзе для ВМФ... 14:42
Назван оптимальный возраст для старта киберспортивной карьеры 14:39
Путин заявил, что Россия по праву гордится отечественным вертолетостроением 14:38
Суд взыскал с МЧС по 75 тыс. рублей в пользу родственников погибших... 14:36
Польские пограничники заявили, что тысячи мигрантов идут не к КПП, а в лес 14:34

Торговые центры России обратились за господдержкой

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российский совет торговых центров обратился с просьбой о господдержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов к российским властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Запрос РСТЦ был направлен вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

«В нашем обращении мы выступаем от лица владельцев и управляющих компаний торговых центров», — приводятся слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

В качестве возможного решения трудностей предлагается ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС.

Во-вторых, предлагается компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой работников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД.

Третьей мерой указано предложение рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей.

Помимо того, РСТЦ просит правительство включить индустрию ТЦ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса сфер экономики.

Ранее сообщалось, что правительство упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть