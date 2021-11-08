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Песков заявил, что сроков запуска «Северного потока — 2» пока нет

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроков запуска «Северного потока — 2» пока нет.

«Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное терпеливо, что называется, ждать», — добавил он.

Песков уточнил, что в Кремле по-прежнему считают «Северный поток — 2» важным проектом, который сыграет значительную роль в обеспечении энергетической безопасности европейского континента.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре предупредил, что есть риск затягивания процесса сертификации «Северного потока – 2 на фоне вмешательства в процедуру ЕС.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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