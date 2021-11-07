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Украинский политолог Головачев уверен, что с прекращением транзита газа ЕС забудет о Киеве

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Глеб Гаранич/Reuters

Украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил, что Евросоюз перестанет интересоваться Украиной, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, сообщает «Главред».

«Европа нами занималась, лишь когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через год-полтора, и тогда мы получим холодный душ», — сказал Головачев.

Эксперт отметил, что на Украине США лишь занимаются «сдерживанием России». Головачев подчеркнул, что Киев «очень переоценивает свою значимость для мира и Европы».

По его мнению, Украина в течение 10-15 лет будет пребывать «в состоянии перманентной войны с Россией», страну ждет экономическая деградация, сокращение населения и дальнейшее сокращение суверенной территории.

Ранее руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2». Он отметил, что цена за транзит газа таким способом может быть ниже в два раза стоимости, которая предполагается в контракте с «Газпромом».

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на поставку газа в 2019 году, он подразумевает поставку 40 млрд кубометров газа ежегодно до 2024 года. Между тем Киев настаивает на увеличении объема транзита. В Москве сообщали, что рассмотрят продление соглашения в случае, если это будет экономически целесообразно.

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