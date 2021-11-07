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Эксперт оценил уязвимость российских банков перед злоумышленниками

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов назвал неидеальной защищенность российских банков от злоумышленников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, банковские продукты с дистанционным доступом к средствам, такие как депозит или карточный счет, потенциально уязвимы для «хакерских» методов получения доступа. Мошенники могут атаковать как сам банк, так и домашний компьютер или смартфон клиента.

Более «традиционные» методы хранения сбережений — срочные вклады, банковские ячейки, металлические счета, также подвержены атакам. В этом случае злоумышленники пользуются поддельными документами, в том числе паспортами, договоренностями и платежными поручениями.

«В целом анализ защищенности банковских систем и приложений, который проводят наши специалисты, показывает, что защищенность кредитных организаций от действий хакеров далека от идеала. Согласно нашему исследованию за 2020 год, 76% уязвимостей в мобильных банках могут быть проэксплуатированы без физического доступа к устройству, 100% клиентских частей мобильных банков содержат уязвимости в коде приложений», — добавил эксперт.

Также Кузнецов отметил, что мошенникам по большей части все равно, в какой форме люди хранят сбережения, так как в основном им удается убедить жертву добровольно отдать свои средства.

Ранее россиянам рассказали об основном способе кражи денег у клиентов банков.

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