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Греф заявил об отсутствии риска пузыря в потребкредитовании

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Reuters

Глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии признаков образования пузыря в портфеле потребительских кредитов организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кредитная политика Сбербанка направлена на ответственное кредитование. Каждая выдача кредита осуществляется исходя из финансовой возможности клиента своевременно и в полном объеме исполнять все свои обязательства без ущерба для качества жизни. Это позволяет нам сохранять качество портфеля на стабильно высоком уровне», — объяснил он.

Греф добавил, что в настоящее время в банковской сфере наблюдается эффект отложенного спроса: то, что люди не купили в 2020 году, они пытаются приобрести в 2021 году.

Также он отметил, что два года, на которые приходится пандемия коронавируса, показали, что население имеет высокую платежную дисциплину

В начале ноября сообщалось, что за 9 месяцев 2021 года Сбер выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год.

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