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Украину предупредили о скором банкротстве

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Global Look Press

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за неподъемных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся. Об этом он рассказал в эфире канала Newsone.

По словам Суслова, предприятия получают очень большие счета за топливо – около 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей) и для 91% это слишком дорого.

«Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что разорение компаний может привести к сокращению налоговых поступлений в бюджет страны, росту безработицы и социальной напряженности.

Суслов указал на то, что властям придется еще и выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

По данным опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group, основной проблемой на Украине граждане страны считают низкие зарплаты и пенсии (38%). Второе место в антирейтинге занимает продолжающийся конфликт в Донбассе (32%).

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