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В Молдавии захотели поднять цены на российский газ в два раза

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РИА «Новости»

Компания «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение на увеличение внутренних тарифов на газ, приобретаемый у «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу газораспределительной компании.

Так, «Молдовагаз» решила увеличить средний тариф для конечных потребителей с 4 128 до 9 396 леев за кубометр (с $236 до $537).

«Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утвердит НАРЭ в рамках открытого заседания.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

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