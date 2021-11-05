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ФРС США объявила о начале сокращения программы выкупа активов

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J. Scott Applewhite/AP

По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о начале сворачивания стимулирующей программы выкупа активов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что сокращение составит $15 млрд в месяц при нынешнем объеме выкупа минимум в $120 млрд. Ключевую ставку оставили прежней. Аналитики говорят, что регулятор повысит ее в 2022 году, после завершения программы количественного смягчения. Эксперты отметили лишь рост доходности по долгосрочным облигациям и не стали предсказывать большие риски доя рынка.

Ранее сообщалось, что регулятор нарастит в текущем месяце свои запасы казначейских ценных бумаг на $70 млрд, а ценных бумаг, обеспеченных закладными, — минимум на $35 млрд.

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