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В Раде заявили о наличии «тайных» миллиардах кубометров украинского газа

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Sergei Chuzavkov/AP

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук утвреждает, что на Украине добывают миллиарды «тайных» кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером голубого топлива. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

По словам парламентария, 40% украинской экономики находится в тени.

«Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа», — сказал Дмитрук.

По его словам, киевские власти должны срочно провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.

Новость дополняется.

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Кризис на Украине
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