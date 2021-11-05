В Раде заявили о наличии «тайных» миллиардах кубометров украинского газа

Депутат Рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук утвреждает, что на Украине добывают миллиарды «тайных» кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером голубого топлива. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

По словам парламентария, 40% украинской экономики находится в тени.

«Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем — и спекулянты, и государство Украина, — 34 миллиарда кубометров газа», — сказал Дмитрук.

По его словам, киевские власти должны срочно провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.

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